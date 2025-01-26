Принцесі Уельській зробили цікаву пропозицію: про що йдеться

Кажуть, що Анна Вінтур, головна редакторка журналу та найвпливовіша жінка у світі моди, звернулася до принцеси з такою пропозицією через посередника.

Кейт зможе сама обирати фотографа, відповідати за вибір одягу та вирішувати, чи давати інтерв'ю, пише Daily Mail. Принцесі пропонують зробити вибір обкладинок Vogue по всьому світу, включаючи версії для США та Великої Британії.

Нагадаємо, Кейт Міддлтн вже знімалася для британського Vogue у червні 2016 року на честь 100-річного ювілею журналу. Тоді вона постала перед об'єктивом відомого фешн-фотографа Джоша Олінса.

Анна Вінтур / Фото: Getty Images

"Принцеса пройшла довгий шлях з тієї першої обкладинки. Вона світова ікона моди, але вона набагато більше. Її хоробра боротьба з раком і виховання трьох маленьких дітей на очах у громадськості роблять її прикладом для мільйонів. Її історія могла б стати натхненням для багатьох жінок, що проходять через те, що пережила вона. Вона могла б обирати, на обкладинках яких журналів вона буде з'являтися, але Велика Британія та США були б безперечно обрані", — зазначає джерело.

Нагадаємо, на початку січня під час візиту до госпіталя Royal Marsden у Челсі принцеса Уельська розповіла, що перебуває в ремісії і "з нетерпінням чекає на плідний рік".

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

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