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Принцесі Уельській зробили операцію: палац опублікував заяву

Принцесі Уельській зробили операцію: палац опублікував заяву

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Офіс принца та принцеси Уельських повідомив, що Кейт не виконуватиме своїх обов'язків до Великодня.

Офіційна заява з'явилася в акаунтах Кенсінгтонського палацу. У ній йдеться:

"Її королівська Високість принцеса Уельська вчора була госпіталізована для планової операції на черевній порожнині. Операція пройшла успішно і очікується, що вона залишиться в лікарні від десяти до чотирнадцяти днів, перш ніж повернутися додому. Судячи з нинішніх медичних рекомендацій, вона навряд чи повернеться до виконання своїх обов'язків до Великодня.

Принцеса Уельська Кетрін / © Associated Press
Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська цінує інтерес, який викличе ця заява. І сподівається, що громадськість зрозуміє її бажання зберегти її особисту медичну інформацію у конфіденційності”.

Палац також додав, що надаватиме оновлену інформацію про хід роботи Її королівської Високості лише тоді, коли з'явиться щось важливе, чим можна поділитися.

Принцеса Уельська перепрошує за те, що їй довелося відкласти заплановані раніше заходи. І сподівається відновитися якнайшвидше.

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