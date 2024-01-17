Принцесі Уельській зробили операцію: палац опублікував заяву

Офіс принца та принцеси Уельських повідомив, що Кейт не виконуватиме своїх обов'язків до Великодня.

Офіційна заява з'явилася в акаунтах Кенсінгтонського палацу. У ній йдеться:

"Її королівська Високість принцеса Уельська вчора була госпіталізована для планової операції на черевній порожнині. Операція пройшла успішно і очікується, що вона залишиться в лікарні від десяти до чотирнадцяти днів, перш ніж повернутися додому. Судячи з нинішніх медичних рекомендацій, вона навряд чи повернеться до виконання своїх обов'язків до Великодня.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська цінує інтерес, який викличе ця заява. І сподівається, що громадськість зрозуміє її бажання зберегти її особисту медичну інформацію у конфіденційності”.

Палац також додав, що надаватиме оновлену інформацію про хід роботи Її королівської Високості лише тоді, коли з'явиться щось важливе, чим можна поділитися.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024

Принцеса Уельська перепрошує за те, що їй довелося відкласти заплановані раніше заходи. І сподівається відновитися якнайшвидше.

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