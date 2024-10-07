Принцеси в реальному житті: інфанту Єлену заскочили папараці на пристані

Старша дочка короля Іспанії Хуан Карлоса I і королеви Софії, а також сестра короля Філіпа VI, що править нині, не часто з'являється у світському суспільстві, але її часто можна побачити на пристані.

Інфанта Єлена, герцогиня Луго, була зазнімкована під час висадки на пристані для яхт у Сангенхо. Можна побачити, який вигляд має принцеса у повсякденному житті.

Єлена була одягнена у чорні штані та синю спортивну кофту, у неї на голові була бейсболка, а волосся вона зібрала у низький хвіст великою червоною гумкою. У вухах у Єлени були перлинні сережки, на зап'ясті браслет і кілька золотих каблучок на мізинцях.

Інфанта Єлена / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам новий образ королеви Летиції – дружини короля Філіпа VI, вона повернулася до улюблених восени штанних костюмів та взуття на підборах.

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