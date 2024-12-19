Принцеси Євгенія та Беатріс із чоловіками приїхали на різдвяний обід короля Чарльза

Сестри Йоркські приїхали на святковий обід короля Чарльза до Букінгемського палацу.

Принцеса Євгенія прибула на автомобілі зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком, який був за кермом, а на задньому сидінні сидів, схоже, старший син подружжя Август у червоній шапці Санти.

Едоардо Мапеллі-Моції та принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Її сестра принцеса Беатріс, яка зараз вагітна другою дитиною, прибула зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці. Беатріс мала радісний вигляд і усміхалася, коли її фотографували папараці.

Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Також папараці, які чергують біля Букінгемського палацу, вдалося сфотографувати королеву Каміллу та короля Чарльза, вони, схоже, їхали на різних машинах.

Захід у палаці організовується монархом на честь прийдешнього Різдва. На обіді традиційно присутнє ширше коло сім'ї, яких не запрошують зазвичай до Сандрінгема.

Король Чарльз III дорогою до Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

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