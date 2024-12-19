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Принцеси Євгенія та Беатріс із чоловіками приїхали на різдвяний обід короля Чарльза

Принцеси Євгенія та Беатріс із чоловіками приїхали на різдвяний обід короля Чарльза

Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Сестри Йоркські приїхали на святковий обід короля Чарльза до Букінгемського палацу.

Принцеса Євгенія прибула на автомобілі зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком, який був за кермом, а на задньому сидінні сидів, схоже, старший син подружжя Август у червоній шапці Санти.

Едоардо Мапеллі-Моції та принцеса Беатріс / © Getty Images
Едоардо Мапеллі-Моції та принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Її сестра принцеса Беатріс, яка зараз вагітна другою дитиною, прибула зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці. Беатріс мала радісний вигляд і усміхалася, коли її фотографували папараці.

Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія / © Getty Images
Джек Бруксбенк та принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Також папараці, які чергують біля Букінгемського палацу, вдалося сфотографувати королеву Каміллу та короля Чарльза, вони, схоже, їхали на різних машинах.

Захід у палаці організовується монархом на честь прийдешнього Різдва. На обіді традиційно присутнє ширше коло сім'ї, яких не запрошують зазвичай до Сандрінгема.

Король Чарльз III дорогою до Букінгемського палацу / © Getty Images
Король Чарльз III дорогою до Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

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