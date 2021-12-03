Принцеси Євгенія та Беатріс відвідали публічну зустріч разом із мамою

Принцеса Євгена цього тижня з'явилася у соцмережах та опублікувала пост в Instagram.

У четвер 31-річна дівчина написала пост про організацію Teenage Cancer Trust. Разом із мамою Сарою Фергюсон та сестрою принцесою Беатріс, які є почесними покровителями фонду, вони запустили спеціальне різдвяне звернення на допомогу новаторській благодійній організації.

"Який особливий день зустріти таких сильних і стійких молодих людей, які справляються з пандемією і борються з раком у такий важливий час у їхньому житті", — написала вона поряд із серією фотографій із заходу, що відбувся минулого тижня. "Разом з мамою і сестрою я приїхала поговорити з Ебігейл, Маріам, Егон і Еймі та їхніми сім'ями про те, що у них діагностували рак під час пандемії, і як подолати їхні діагнози за допомогою чудових людей з @teenage_cancer, якими я так пишаюся і з гордістю є їх почесним покровителем".

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Як повідомляє Hello! фонд Teenage Cancer Trust унікальний тим, що є єдиною благодійною організацією в країні, яка надає спеціалізовану допомогу та підтримку цим молодим людям, коли вони найбільше цього потребують.

Варто зазначити, що обидві принцеси мали чудовий вигляд. Євгенія одягла яскравішу сукнюміді, а її сестра Беатріс була в чорному вбранні. Мама принцес – 61-річна Сара Фергюсон була у кейппальті та короткій спідниці.

Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс та Сара Йоркська / Getty Images

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