Принцеси Йоркські нарвались на критику: за що дісталося сестрам Беатріс та Євгенії

Поки принцеса Уельська та король Чарльз III зайняті своїм здоров'ям, а принц Вільям відклав королівські справи на користь своєї родини, працювати на монархію буквально нема кому.

Сестер Йоркських критикують за те, що вони не виявили бажання взяти на себе більше обов'язків. І хоча повідомлялося, що певно одна з принцес замінить на деякий час принцесу Кейт, офіційно палац цього не підтверджував.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Два тижні роботу на себе взяли королівська принцеса Анна, герцог і герцогиня Единбурзькі, а також Кентські і Глостерські — старші члени сім'ї.

Королівська авторка Вікторія Арбітер вважає, що було б чудово, щоб Беатріс та Євгенія долучилися до роботи на корону:

"Як єдині кровнонароджені принцеси свого покоління, було б чудово, якби Беатріс та Євгенія взяли на себе більше відповідальності. Але жодна з них не виявила бажання зробити це", — сказала експертка, пише express.

Зазначимо, король Чарльз III також прагне зберегти більш урізану монархію.

Принцеса Євгенія, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що принцесу Уельську було виписано з лондонської лікарні і тепер вона відновлюватиметься вдома у Віндзорі. На публіці ми побачимо її не раніше Великодня.

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