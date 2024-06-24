Принцесу Анну терміново госпіталізовано до лікарні: що сталося

73-річна принцеса Анна отримала незначну травму та струс мозку після інциденту з конем, який стався у маєтку Геткомб-Парк.

Повідомляється, що сестра короля Чарльза III була поранена конем і терміново відправлена ​​до лікарні, де їй діагностували струс мозку та легкі травми голови. Інцидент стався у її маєтку в Геткомб-парку в Глостерширі, коли принцеса вирушила на прогулянку на коні.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Як повідомляє Daily Mail, королівська принцеса пропустить дев'ять запланованих заходів у найближчі сім днів, включаючи королівський візит до Канади цієї неділі.

Чоловік Анни, віце-адмірал сер Тімоті Лоуенс, і її діти Зара Тіндалл і Пітер Філліпс перебували в маєтку в той час, коли вона зазнала травми. На місце прибули служби екстреної допомоги, і принцесі одразу ж надали медичну допомогу, а потім її доправили до лікарні Саутмід у Брістолі для обстеження, лікування та спостереження. Її супроводжував чоловік.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Її братові королю Чарльзу негайно повідомили про це, але заходи принцеси Анни цього тижня були відкладені за порадою лікарів.

Принцеса не зможе бути присутньою завтра ввечері на банкеті в Букінгемському палаці в рамках державного візиту імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако.

Нагадаємо, раніше минулого тижня принцеса Анна кілька днів поспіль відвідувала королівські кінні перегони в Аскоті.

Принцеса Анна та її дочка Зара Тіндалл на перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

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