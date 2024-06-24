Принцесу Анну терміново госпіталізовано до лікарні: що сталося

73-річна принцеса Анна отримала незначну травму та струс мозку після інциденту з конем, який стався у маєтку Геткомб-Парк.
Повідомляється, що сестра короля Чарльза III була поранена конем і терміново відправлена до лікарні, де їй діагностували струс мозку та легкі травми голови. Інцидент стався у її маєтку в Геткомб-парку в Глостерширі, коли принцеса вирушила на прогулянку на коні.
Як повідомляє Daily Mail, королівська принцеса пропустить дев'ять запланованих заходів у найближчі сім днів, включаючи королівський візит до Канади цієї неділі.
Чоловік Анни, віце-адмірал сер Тімоті Лоуенс, і її діти Зара Тіндалл і Пітер Філліпс перебували в маєтку в той час, коли вона зазнала травми. На місце прибули служби екстреної допомоги, і принцесі одразу ж надали медичну допомогу, а потім її доправили до лікарні Саутмід у Брістолі для обстеження, лікування та спостереження. Її супроводжував чоловік.
Її братові королю Чарльзу негайно повідомили про це, але заходи принцеси Анни цього тижня були відкладені за порадою лікарів.
Принцеса не зможе бути присутньою завтра ввечері на банкеті в Букінгемському палаці в рамках державного візиту імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако.
Нагадаємо, раніше минулого тижня принцеса Анна кілька днів поспіль відвідувала королівські кінні перегони в Аскоті.
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