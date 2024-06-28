Принцесу Анну виписали з лікарні після струсу мозку: стало відомо, де відновлюватиметься сестра короля

Принцеса Анна залишила лікарню Саутмід у Брістолі, де провела кілька днів після травми голови.

Повідомляється, що сестра короля Чарльза продовжить лікування вдома після струсу мозку внаслідок інциденту з конем. Букінгемський палац підтвердив, що сестра короля Чарльза повернулася додому до Геткомб-парку, де вона отримуватиме реабілітаційну підтримку в оточенні її родини.

Маєток Геткомб-парк / Фото: Getty Images

Раніше чоловік принцеси Анни, віце-адмірал сер Тімоті Лоренс відвідував її в лікарні та прокоментував журналістам, що його дружина одужує. Він також подякував команді лікарні Саутмід за їхню турботу, досвід та доброту до принцеси.

Тімоті Лоренс — чоловік принцеси Анни / Фото: Getty Images

Королівська особа повернеться до громадських обов'язків лише після того, як її медична бригада скаже, що це безпечно. Поки що точно не відомо, коли це станеться.

Нагадаємо, травму Анна отримала, катаючись на коні у своєму заміському маєтку, але не пам'ятає точно, що сталося. Ми раніше розповідали вам про інші епізоди з кіньми в житті принцеси Анни, які вплинули на її здоров'я.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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