Принцесу Беатріс з чоловіком і новонародженою дочкою вперше заскочили на прогулянці

Принцесу Беатріс з чоловіком і новонародженою дочкою вперше заскочили на прогулянці

Принцеса Беатріс вперше була зазнімкована фотографами під час прогулянки з маленькою дочкою Сієнною і своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці.

Королівську пару сфотографували папараці, коли вони прогулювалися вулицями Лондона прямуючи до своєї резиденції в Сент-Джеймсському палаці. Знімки опублікувало видання Daily Mail. Новоспечені батьки мали щасливий вигляд.

На фото 38-річний Едоардо штовхав візок із дочкою, яка, ймовірно, там мирно спала, а 33-річна Беатріс, одягнена в темно-зелене стьобане пальто від Zara і прості спортивні штани, йшла поруч. Її волосся було зібране в пучок, зачіска мала дещо недбалий вигляд, але все ж, беремо до уваги, що молода мама зараз, напевно, мало спить і останнє, що її турбує — це її власний зовнішній вигляд.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / Getty Images

Дванадцята правнучка королеви Єлизавети II народилася 18 вересня 2021 року в лікарні Челсі у Вестмінстері. Пологи у Беатріс почалися раніше передбачуваного терміну. Майже через два тижні подружжя оголосило світу, що назвали свою дочку Сієнною Елізабет і пояснили значення імені дівчинки.

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