Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Принцесу Інгрід Олександру заскочили за кермом електрокара

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Принцесу Інгрід Олександру заскочили за кермом електрокара

Принцеса Інгрід Олександра / Getty Images

Минулого тижня норвезька принцеса Інгрід Олександра відсвяткувала 18-річчя.

Схоже, принцеса вирішила зробити собі подарунок і до повноліття здала іспит на права, щоб мати можливість самостійно сідати за кермо. Знімком принцеси Інгрід за кермом поділився Оскар Аанмоен із Royal Central у своєму твітері.

Він написав: "Принцеса Норвегії Інгрід забрала свої права водія. Це підтверджує королівський двір. Принцесу сфотографували саму за кермом електричного Volkswagen", — зазначено в публікації.

Нагадаємо, принцеса не змогла як слід відсвяткувати день народження через пандемію. Запланована галавечеря та урядовий захід з нагоди 18-річчя Інгрід Олександри були перенесені на пізніший термін, але вона відвідала норвезький парламент.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images
Принцеса Інгрід Олександра / Getty Images

Читайте також:

Наступна публікація