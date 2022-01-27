Принцесу Інгрід Олександру заскочили за кермом електрокара

Минулого тижня норвезька принцеса Інгрід Олександра відсвяткувала 18-річчя.

Схоже, принцеса вирішила зробити собі подарунок і до повноліття здала іспит на права, щоб мати можливість самостійно сідати за кермо. Знімком принцеси Інгрід за кермом поділився Оскар Аанмоен із Royal Central у своєму твітері.

Він написав: "Принцеса Норвегії Інгрід забрала свої права водія. Це підтверджує королівський двір. Принцесу сфотографували саму за кермом електричного Volkswagen", — зазначено в публікації.

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Princess Ingrid of Norway має такий driver's license. Це означає, що це король court.



The princess has been photographed driving alone, an electric Volkswagen. pic.twitter.com/VpJbnhyn7P — Oskar Aanmoen (@OAanmoen) January 25, 2022

Нагадаємо, принцеса не змогла як слід відсвяткувати день народження через пандемію. Запланована галавечеря та урядовий захід з нагоди 18-річчя Інгрід Олександри були перенесені на пізніший термін, але вона відвідала норвезький парламент.

Принцеса Інгрід Олександра / Getty Images

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