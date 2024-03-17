Принцесу Кейт "кинули під автобус": що не так із принцом Вільямом у всій цій історії з фотографією

Палац і принцесу Уельську звинуватили в маніпуляції, оскільки користувачі соцмереж помітили, що знімок був оброблений у фоторедакторі. Наступного дня Кейт виступила з офіційною заявою, в якій сказала, що справді експериментувала з фотошопом.

Редактор щоденника Daily Mail Річард Іден прокоментував інцидент і назвав всю цю ситуацію такою, де "принцесу Уельську кинули під автобус", а її чоловік вчинив "не по-джентльменськи", поклавши на неї "тягар" взяти на себе провину за відредаговану фотографію на День матері".

Експерт стверджує, що співробітники Кенсінгтонського палацу повелися "ганебно" після того, як Кейт Міддлтон поділилася заявою в соціальних мережах, перепрошуючи "за будь-яку плутанину", яку викликала фотографія, опублікована в неділю.

"Мені так сумно і все це дуже засмучує, тому що мені дуже шкода Кетрін", — сказав він у коментарі Джо Елвіну та Річарду Кею. "По суті, вона знаходилася під величезним тиском з боку людей, які говорять: "Нам потрібно фото, ми хочемо знати, як вона, розкажіть нам, як вона" тощо. "І нарешті вона публікує цю фотографію, її зробив принц Вільям – вони ясно дають це зрозуміти, коли випускають фотографію. Це не щось особисте, її опублікували співробітники Кенсінгтонського палацу, а потім принцесу “кинули під автобус". Я вважаю, що це ганебно. З боку принца Вільяма дуже не по-джентльменськи покладати цей тягар на неї. І палац її оприлюднив. Так візьміть на себе деяку відповідальність".

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Раніше ми розбирали, що кілька конспірологічних теорій, які з'явилися в Мережі після довгої відсутності Кейт Міддлтон на публіці.

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