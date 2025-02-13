Принцесу Уельську освистали під час її публічного виходу: що сталося

Принцеса Уельська днями відвідала відділення матері та дитини "Action For Children" у в'язниці та виправній установі для неповнолітніх правопорушників HMP Styal у Чеширі.

Повідомляється, що Кейт зазнала глузування з боку ув'язнених жіночої в'язниці в Чеширі.

Кетрін відвідувала виправну установу HMP Styal у Вілмслоу, графство Чешир, де розміщують молодих правопорушниць та жінок віком від 18 років та старших. Підрозділом керує благодійна організація Action for Children, яку принцеса Уельська представляє як королівська покровителька.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Як пише Sky News, принцесу Уельську під час цього візиту освистували ув'язнені, які висунулися з вікон своїх камер, щоб подивитися, як вона йде територією в'язниці. Видання повідомляє, що слідом Кейт кричали: "Нам потрібно більше фінансування. Скажіть їм правду".

У той же час кажуть, що Кейт не мала збентежений вигляд і, проходячи повз них, усміхалася, махала рукою та віталася з іншими в'язнями.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Підрозділ є спеціалізованим місцем для молодих майбутніх матерів, які або відбувають термін або перебувають під слідством. Ув'язнені з немовлятами живуть в окремій зоні HMP Styal і отримують підтримку від навченого тюремного персоналу та фахівців із раннього виховання з метою підтримки міцних зв'язків між матір'ю та дитиною.

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