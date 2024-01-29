Принцесу Уельську виписали з госпіталю: палац зробив заяву про стан її здоров'я

Два тижні тому принцесі Уельській зробили операцію на черевній порожнині. Деталі не розголошували, а діагнозом Кейт не ділилася з публікою.

Сьогодні Кенсінгтонський палац випустив офіційну заяву про те, що дружина принца Вільяма вже вдома.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

"Принцеса Уельська повернулася додому до Віндзора, щоб продовжити відновлення після операції. Вона робить гарні успіхи. Принц і принцеса хочуть подякувати всій команді лондонської клініки, особливо відданому своїй справі медперсоналу, за надану допомогу. Сім'я Уельських також вдячна за добрі побажання, які вони отримали з усього світу", — йдеться у заяві.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024

Нагадаємо, Кенсінгтонський палац оголосив 17 січня, що напередодні принцеса Кейт перенесла "планову операцію на черевній порожнині" у лондонській клініці.

"Операція минула успішно, і очікується, що вона пробуде в лікарні від 10 до 14 днів, перш ніж повернутися додому для продовження одужання. Виходячи з поточних медичних рекомендацій, вона навряд чи повернеться до своїх публічних обов'язків до Великодня", — йшлося в заяві.

У цій лікарні в п'ятницю прооперували і короля Чарльза III. Монарха вже повинні були виписати, але повідомляється, що виникли деякі нюанси, які спричинили необхідність залишитися в госпіталі на ще деякий час. У п'ятницю перед своєю операцією він відвідував і свою невістку Кейт.

Король Чарльз та принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Читайте також: