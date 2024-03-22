Принцесу Уельську з дітьми знову помітили у Віндзорі: очевидці розповіли подробиці

Кажуть, що принцеса Кейт справді відновлюється після операції, проведеної їй у січні.

Лише за кілька днів після того, як Кейт разом з чоловіком принцом Вільямом заскочили в місцевій фермерській крамниці, принцесу знову бачили у Віндзорі.

Місцеві жителі розповіли журналістам, що Кетрін проводила час зі своїми дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

У розмові з The Telegraph місцевий житель сказав: "Ми живемо тут, просто через дорогу. Принцеса приїздить сюди доволі часто, котедж Аделаїда (будинок, де живуть Уельські) розташований зовсім поряд. У неділю вони були на тенісі, там грає мій друг, а Кейт доглядала дітей, вони весь час там", – цитує видання express.

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком Вільямом / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше відомий британський спортсмен став на захист принцеси Уельської та також розповів, що останнім часом часто бачив Кетрін у школі, де навчаються її діти.

У нашому матеріалі ми розповідали, що відомо про зниклу принцесу Уельську та коли вона з'явиться на публіці офіційно.

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