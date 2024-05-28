Принцесу Уельську засипали листами: як відреагував Букінгемський палац

Від того часу, як Кейт оголосила, що проходить лікування, доброзичливці з усього світу почали писати їй листи з добрими побажаннями та надсилати листівки.

Люди, які відповідають за кореспонденцію у палаці, кажуть, що були сильно зворушені такою любов'ю та підтримкою суспільства принцеси Уельської, яка переживає непростий період. Якщо у звичайний робочий тиждень до Букінгемського палацу приходить близько тисячі листів, то з моменту, коли Кейт оголосила світові про свій діагноз, її буквально засипали конвертами з листами та листівками.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

У Daily Mail коментують, що команді часом важко було впоратися з величезним обсягом листування. Але співробітники прагнуть зрештою відповісти всім авторам. Хоча принц та принцеса Уельські мають свій особистий кабінет у Кенсінгтонському палаці, всі листи членам королівської родини обробляються придворною поштовою службою.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принцеса Кейт повідомила у березні, що бореться з раком і проходить курс профілактичної хіміотерапії. А нещодавно Кенсінгтонський палац коментував, коли Її Високість зможе повернутися до роботи.

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