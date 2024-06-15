Принци Джордж та Луї в однакових костюмах, а принцеса Шарлотта у сукні, як у мами: діти Уельських на параді

10-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта та 6-річний принц Луї з супроводжували своїх батьків на урочистому військовому параді Trooping the Colour, на честь дня народження короля Чарльза.

Принц Луї / Фото: Getty Images

Старший та молодший брати були одягнені цього дня в однакові темно-сині костюми, білі сорочки та блакитні краватки. Принц Луї мав надзвичайно серйозний вигляд, а його старший брат Джордж, навпаки, більше усміхався і махав натовпу людей рукою.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

А принцеса Шарлотта була одягнена у темно-синю сукню з довгими рукавами, білими акцентами навколо талії, коміра та рукавів та білим бантом спереду. Образ вона завершила парою білих туфель Mary Jane та білим бантом, яким зав'язала половину волосся. Образ для дівчинки, очевидно, підбирався під образ її мами Кейт, яка прийшла в перешиті білій сукні Jenny Packham і була в центрі уваги.

Діти Кейт та Вільяма Уельських / Фото: Associated Press

Це був перший офіційний публічний вихід принцеси Уельської за півроку від моменту, коли вона з'являлася на публіці ще в грудні 2023 року.

Принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вся королівська родина наприкінці параду зібралася на балконі Букінгемського палацу.

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