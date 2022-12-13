Принци Гаррі та Ендрю більше не при справах: у короля Чарльза III з'явилися нові державні радники

Принцеса Анна та принц Едвард тепер можуть замінити свого брата короля Чарльза ІІІ. Вони офіційно стали державними радниками монарха.
Тепер 72-річна королівська принцеса та її молодший брат 58-річний принц Едвард можуть виконувати конституційні обов'язки свого старшого брата короля Чарльза III, якщо він перебуває за кордоном чи не здоровий.
Законопроєкт про державних радників отримав королівське схвалення та став законом наступного дня. Відповідно до законодавства, Анна та Едвард тепер є довічні державні радники Чарльза III.
Законопроєкт був представлений у британському парламенті і прискорено розглянутий обома палатами, щоб уникнути потенційної "незручної конституційної проблеми" за участю принців Ендрю та Гаррі, повідомляє ВВС.
Посада державного радника зазвичай належить дружині суверена, за якою слідують перші чотири особи у черзі на престол старше 21 року. Наразу це королева Камілла, принц Вільям, принц Гаррі, принц Ендрю та принцеса Беатріс (дочка принца Ендрю).
Але оскільки принци Гаррі та Ендрю більше не є високопоставленими членами королівської родини, парламент вважав за доцільне розширити список людей, які можуть заміняти короля, включивши до нього принцесу Анну та принца Едварда.
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