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Принци Гаррі та Ендрю більше не при справах: у короля Чарльза III з'явилися нові державні радники

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Принци Гаррі та Ендрю більше не при справах: у короля Чарльза III з'явилися нові державні радники

Король Чарльз III, королева Камілла, принц Едвард / Фото: Getty Images

Принцеса Анна та принц Едвард тепер можуть замінити свого брата короля Чарльза ІІІ. Вони офіційно стали державними радниками монарха.

Тепер 72-річна королівська принцеса та її молодший брат 58-річний принц Едвард можуть виконувати конституційні обов'язки свого старшого брата короля Чарльза III, якщо він перебуває за кордоном чи не здоровий.

Принцеса Ганна / © Associated Press
Принцеса Ганна / Фото: Associated Press

Законопроєкт про державних радників отримав королівське схвалення та став законом наступного дня. Відповідно до законодавства, Анна та Едвард тепер є довічні державні радники Чарльза III.

Законопроєкт був представлений у британському парламенті і прискорено розглянутий обома палатами, щоб уникнути потенційної "незручної конституційної проблеми" за участю принців Ендрю та Гаррі, повідомляє ВВС.

Король Чарльз III та принц Ендрю / © Associated Press
Король Чарльз III та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Посада державного радника зазвичай належить дружині суверена, за якою слідують перші чотири особи у черзі на престол старше 21 року. Наразу це королева Камілла, принц Вільям, принц Гаррі, принц Ендрю та принцеса Беатріс (дочка принца Ендрю).

Але оскільки принци Гаррі та Ендрю більше не є високопоставленими членами королівської родини, парламент вважав за доцільне розширити список людей, які можуть заміняти короля, включивши до нього принцесу Анну та принца Едварда.

Король Чарльз та принц Едвард / © Associated Press
Король Чарльз та принц Едвард / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
314
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