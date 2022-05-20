Принцу Чарльзу та герцогині Каміллі подарували відому українську марку про російський військовий корабель

Принц Чарльз та його дружина Камілла три дні перебували у турі в Канаді, який організували на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Під час візиту до Оттави спадкоємиць британського престолу та його дружина зустрілисяся з українцями та пані послом України в Канаді Юлією Ковалів. Від української громади принц Уельський отримав у подарунок популярну українську марку про російський військовий корабель.

Камілла, герцогиня Корнуольська, принц Чарльз та Юлія Ковалів / Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

"Візит королівської родини до нашої громади - це важливий знак солідарності з українцями у захисті нашої державності та незалежності. Ми вдячні за безпрецедентну підтримку України Великою Британією, Канадою та країнами Співжружності націй в протистоянні російській агресії. Велика честь від імені Президента України та українського народу передати подарунок Його Високості принцу Чарльзу відому марку "Укрпошти" про російський військовий корабель. Ця марка стала символом незламності духу українців, волі до перемоги та вдячності за підтримку нашим партнерам. В той час як хоробрі українські військові захищають наш дім - Україну, багато наших громадян, знайшли прихисток в Канаді, Великій Британії та інших країнах Співдружності. Подякувала принцу за підтримку українців в ці складні часи", - написала пані посол України в Канаді Юлія Ковалів в Facebook.

Українська марка / Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

Камілла, герцогиня Корнуольська, та принц Чарльз / Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

Камілла, герцогиня Корнуольська, та принц Чарльз / Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

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