Принцу Джорджу 11 років: милі дитячі знімки старшого сина Кейт та Вільяма

Поки ми чекаємо на нову фотографію від палацу, вирішили зібрати для вас кілька дуже милих дитячих фото юного іменинника – принца Джорджа Уельського – майбутнього короля Великої Британії, який народився 22 липня 2013 року.

На цьому фото публіка вперше побачила новонародженого принца Джорджа. Його батьки Кейт та Вільям (на той момент Кембриджські) залишають крило Ліндо лікарні Святої Марії зі своїм первістком.

Принц Джордж Уельський у день свого народження, 22 липня 2013 року / Фото: Getty Images

Через майже рік вони взяли сина у його перший королівський тур до Австралії. На фото, зробленому у квітні 2014 року в Сіднеї, маленький принц Джордж на руках у батька Вільяма, а Кейт дає йому іграшкового білбі під час відвідин вольєра Білбі у Зоопарку Таронга. Це було тритижневе турне Австралією та Новою Зеландією, яке стало першою офіційною поїздкою за кордон для Кейт та Вільяма разом з їхнім сином.

Принц Джордж Уельський / Фото: Getty Images

А це принц Джордж зображений на руках у принца Вільяма на дитячому святі для сімей військових під час Королівського туру Канадою 29 вересня 2016 року. Тоді в поїздку пара взяла із собою вже двох дітей – Джорджа та його молодшу сестру Шарлотту.

Принц Джордж Уельський / Фото: Getty Images

Це наймиліше фото було зроблене під час подорожі до Польщі та Німеччини. Юний принц оглядає моделі гелікоптерів H145 та H135 перед вильотом з аеропорту Гамбурга в останній день їхнього офіційного візиту 21 липня 2017 року напередодні свого четвертого дня народження.

Принц Джордж Уельський / Фото: Getty Images

Червень 2018 року, через кілька місяців після народження його молодшого брата Луї, принц Джордж був присутній на турнірі Maserati Royal Charity Polo Trophy у поло-клубі Beaufort у Глостері, в Англії. Фотограф зазнімкував принца в момент стрибка.

Принц Джордж Уельський / Фото: Getty Images

А тут принц Джордж спостерігає, як його мама Кетрін очолює змагання від імені Королівського фонду у першій регаті King's Cup, організованій герцогом та герцогинею Кембриджськими 8 серпня 2019 року в Коусі, в Англії.

Принц Джордж Уельський / Фото: Getty Images

І ось вже зовсім дорослий принц Джордж Уельський під час параду Trooping the Color у червні 2024 року. Це урочистий парад на вшанування офіційного дня народження британського монарха. Принц їде в кареті.

Принц Джордж Уельський / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про принца Джорджа — старшу дитину Кейт та Вільяма.

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