Принцу Джорджу завтра виповнюється 11 років: стало відомо, чи опублікують Кейт та Вільям нове фото

22 липня принц Джордж Уельський відсвяткує свій день народження.
Повідомляється, що принцеса Уельська має намір опублікувати нову фотографію свого старшого сина принца Джорджа на честь його 11-го дня народження у понеділок.
Незважаючи на нещодавній скандал з приводу редагування фотографій, принцеса Кейт та принц Вільям вирішили продовжити свою улюблену традицію щорічно публікувати нові фотографії своїх трьох дітей на честь їхніх днів народження.
Наприклад, у квітні горді батьки опублікували милу фотографію принца Луї на честь його шостого дня народження, а потім публікували фотографію дочки принцеси Шарлотти у травні, коли їй виповнилося 9 років.
Цілком імовірно, що завтра принц та принцеса Уельські представлять нове фото старшого сина та спадкоємця трону – принца Джорджа.
В інтерв'ю Express.co.uk королівський експерт Річард Фіцуїльямс заявив, що, на його думку, шанувальники королівської родини можуть очікувати побачити нову фотографію старшого сина королівського подружжя так само, як вони опублікували фотографії Луї та Шарлотти.
"Традиція публікувати фотографію, яку зазвичай робить Кетрін у дні народження своїх дітей, ймовірно, продовжиться, коли Джорджу виповниться 11 років. Це чарівний спосіб підтримувати з ними зв'язок, поки вони ростуть, зберігаючи при цьому конфіденційність їхнього повсякденного життя. Очевидно, що найбільший інтерес викликає Джордж як спадкоємець престолу", – каже експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому принцесу Шарлотту називають "запасною".
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