Принцу Едварду 60: король Чарльз III надав братові особливий Орден, а палац поділився фото іменинника

На честь свята король Чарльз III прийняв молодшого брата у шотландський Орден Чортополоха. З членів королівської сім'ї його мають лише Чарльз, його дружина королева Камілла, сестра принцеса Анна та син короля – принц Вільяма. Тепер до них приєднається і принц Едвард.

Призначення стало подарунком Чарльза молодшому братові. Призначення в орден — найвищу нагороду в Шотландії — є цілком особистим подарунком короля і не вимагає поради прем'єр-міністра.

Також у соцмережах королівської родини привітали принца Едварда з ювілеєм та опублікували нові фотографії.

"З нагоди 60-річчя герцога Единбурзького Його Величність король люб'язно призначив Його Королівську Високість членом Найдавнішого та Благороднішого Ордену Чортополоха.

Герцог приєднується до 16 лицарів і дам, королеви, королівської принцеси і герцога Ротсейського (принца Вільяма) як королівський лицар Чортополоха, вищої нагороди Шотландії ", — йдеться в підписі під фотографією Едварда, де він зображений разом із собаками.

Нагадаємо, кілька днів тому Софі та Едвард відвідали Лідс, де на стадіоні Гедінглі принц Едвард розрізав торт на честь свого 60-річчя.

Принц Едвард та герцогиня Софі / Фото: Getty Images

Подружжя побувало на церемонії вручення нагород Community Sport and Recreation Awards, де герцогиня Единбурзька виступила з промовою, в якій сказала, що Едвард є "найкращим з батьків, найкоханіший із чоловіків, і досі є її найкращим другом", і сказала, що вона " так пишається тією людиною, якою він є”.

Читайте також: