Принцу Габріелю виповнилося сім років: шведська принцеса Софія поділилася фотографією сина

31 серпня середньому синові принцеси Швеції Софії та її чоловіка принца Карла Філіпа виповнилося 7 років.

Принц Габріель народився у лікарні Дандерюд 2017 року. Він став другим сином пари та отримав ім'я Габріель Карл Вальтер, герцог Даларнський.

У день його семиріччя принц та принцеса поділилися новим знімком іменинника.

"Сьогодні нашому улюбленому Габріелю виповнюється 7 років!", — написали його батьки, супроводивши підпис серцем.

Нагадаємо, у принцеси Софії та принца Карла Філіпа троє синів. Крім Габріеля вони виховують старшого Олександра та молодшого Джуліана.

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