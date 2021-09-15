Принцу Гаррі сьогодні 37: десять фактів з біографії улюбленого онука королеви Єлизавети II

Сьогодні 37 років виповнюється британському принцу Гаррі.

Молодший син принца Чарльза Вельського і принцеси Діани народився 15 вересня 1984 року. Читайте кілька цікавих фактів з біографії улюбленого онука королеви Єлизавети II.

Принц Гаррі / Associated Press

1.Принц Гаррі народився в госпіталі Святої Марії в Паддінгтоні, центральному районі Лондона, там же народився і його старший брат Вільям (а також діти Вільяма і герцогині Кембриджської - принци Джордж і Луї, і принцеса Шарлотта). До того моменту діти в королівській родині народжувалися в палаці, а не в госпіталі.

Принц Гаррі з сім'єю / Associated Press

2.Мама Гаррі - принцеса Діана наполягла на тому, щоб її сини навчалися в школі з однолітками, а не були на домашньому навчанні, як це було прийнято раніше в королівських сім'ях. Тому Гаррі відвідував дитячий садок, а потім і школу Везербі в Лондоні, а від 1992 року приєднався до принца Вільяма і став учнем школи Ладгроув в Беркширі, де провчився наступні п'ять років.

Принц Гаррі / Associated Press

3.Мама принца Гаррі загинула в автокатастрофі, коли йому було 12 років. Це сильно вплинуло на хлопчика. У підлітковому віці і пізніше Гаррі вважали "шаленою дитиною", він захоплювався алкоголем і курив марихуану.

4. Після школи Гаррі вступив до Ітонського коледжу, який закінчив в червні 2003 року з негативною оцінкою з географії. Потім взяв академічну відпустку на рік і вирушив подорожувати Австралією і Африкою.

Принц Гаррі з мамою Діаною / Associated Press

5. У юності Гаррі захоплювався грою в регбі.

6. Закінчив Королівську військову академію в Сандхерсті, отримавши звання другого лейтенанта. Служив в Афганістані, як авіаційний навідник.

7. У 34 роки принц Гаррі одружився з американською акторкою Меган Маркл, з якою прожив у королівській родині два роки. У січні 2020 року подружжя оголосило про свій намір покинути королівську сім'ю, переїхати жити до Канади і скласти з себе повноваження старших членів сім'ї. Вони також відмовилися від фінансування. Королева Єлизавета II задовольнила прохання онука і його дружини.

8. У Гаррі і Меган є син Арчі, він не носить жодних титулів (батьки відмовилися від них, коли хлопчик народився). Зараз сім'я живе в особистому особняку в Лос-Анджелесі. У червні 2021 року у пари народилася дочка Лілібет Діана.

Принц Гаррі і Меган / Associated Press

9. У принца Гаррі дуже теплі стосунки з його двоюрідною сестрою - принцесою Євгенією. Ходять чутки, що, живучи в Америці, принц найбільше сумує за спілкуванням з нею, а не з рідним братом Вільямом.

10. Принц Вільям не підтримав Гаррі в бажанні швидше одружитися з Меган Маркл через що їхні стосунки стали більш прохолодними, ніж раніше. Найкращий друг Гаррі теж радив йому не поспішати з весіллям.

Принц Гаррі: фото різних років (11 фото)

Читайте також: За що не люблять Меган: п'ять скандальних історій герцогині Сассекської

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання