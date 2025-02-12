Принцу Гаррі та його дружині подарували особливий сувенір для їхніх дітей – Арчі та Лілі

Герцогу Сассекскому вручили комплект фірмових футболок від збірної Нігерії, коли вони відвідали захід із баскетболу на інвалідних візках у Ванкувері. Крім футболок для Гаррі та Меган, вони також отримали зелені футболки з написами "Арчі" та "Лілібет" – для двох дітей пари.

"Ми зробили одну для нього, одну для М і для дітей", — розповів журналу People менеджер нігерійської команди Деррік Коббіна. "Вони сказали, що будуть раді їх бачити. Меган була дуже, дуже рада".

Принц Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у герцогині Сассекської, яка народилася в Каліфорнії, є нігерійське коріння, про яке вона розповіла в жовтні 2022 року. Вона дослідила і дізналася більше про цей зв'язок, коли вони з Гаррі відвідали Нігерію у травні 2024 року.

Раніше ми показували вам один із стильних образів в оливковому светрі та спідниці у рубчик, у якому герцогиня Меган з'явилася на "Іграх" 2025 року.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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