Принцу Гаррі та його дружині подарували особливий сувенір для їхніх дітей – Арчі та Лілі

З Invictus Games принц Гаррі та Меган Маркл привезуть сувеніри для своїх дітей.
Герцогу Сассекскому вручили комплект фірмових футболок від збірної Нігерії, коли вони відвідали захід із баскетболу на інвалідних візках у Ванкувері. Крім футболок для Гаррі та Меган, вони також отримали зелені футболки з написами "Арчі" та "Лілібет" – для двох дітей пари.
"Ми зробили одну для нього, одну для М і для дітей", — розповів журналу People менеджер нігерійської команди Деррік Коббіна. "Вони сказали, що будуть раді їх бачити. Меган була дуже, дуже рада".
Нагадаємо, що у герцогині Сассекської, яка народилася в Каліфорнії, є нігерійське коріння, про яке вона розповіла в жовтні 2022 року. Вона дослідила і дізналася більше про цей зв'язок, коли вони з Гаррі відвідали Нігерію у травні 2024 року.
Раніше ми показували вам один із стильних образів в оливковому светрі та спідниці у рубчик, у якому герцогиня Меган з'явилася на "Іграх" 2025 року.
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