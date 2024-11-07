Принцу Гаррі загрожує депортація зі США: що про це відомо і до чого тут Дональд Трамп

Раніше повідомлялося, що Трамп уже попереджав герцога Сассекського про те, що той не отримає жодних особливих привілеїв в Америці. Трамп критикував принца Гаррі від того часу, як той залишив Велику Британію 2020 року і переїхав до Америки, звинувативши його в "непрощенній зраді" його покійної бабусі королеви Єлизавети II.

Про королеву Єлизавету II Трамп, до речі, відгукувався добре, чого не скажеш про те, що говорила монархиня про президента США.

Королева Єлизавета II та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у березні 2024 року Трамп припустив, що принца Гаррі може депортувати зі США, якщо в заяві на візу не буде зазначено, що він вживає наркотики, пише Daily Mail. Інформацію про те, що Гаррі вживав наркотики, він сам опублікував у своїй книжці "Запасний".

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Раніше королівські експерти навіть запропонували Сасекським продумати "запасний план" щодо того, де вони могли б жити, якщо Трамп стане 47-м президентом (а на виборах у США, який відбулися 5 листопада, він набрав більше голосів і вже проголосив себе таким) і вирішить вигнати принца зі штатів. Нещодавно також стало відомо, що Сасекські купили будинок у Португалії, який, можливо, і стане їхнім новим постійним місцем проживання у випадку, якщо із США їм таки доведеться переїжджати.

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