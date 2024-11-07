Принцу Гаррі загрожує депортація зі США: що про це відомо і до чого тут Дональд Трамп

Перемога на виборах у США Дональда Трампа може стати проблемою для принца Гаррі.
Раніше повідомлялося, що Трамп уже попереджав герцога Сассекського про те, що той не отримає жодних особливих привілеїв в Америці. Трамп критикував принца Гаррі від того часу, як той залишив Велику Британію 2020 року і переїхав до Америки, звинувативши його в "непрощенній зраді" його покійної бабусі королеви Єлизавети II.
Про королеву Єлизавету II Трамп, до речі, відгукувався добре, чого не скажеш про те, що говорила монархиня про президента США.
Нагадаємо, у березні 2024 року Трамп припустив, що принца Гаррі може депортувати зі США, якщо в заяві на візу не буде зазначено, що він вживає наркотики, пише Daily Mail. Інформацію про те, що Гаррі вживав наркотики, він сам опублікував у своїй книжці "Запасний".
Раніше королівські експерти навіть запропонували Сасекським продумати "запасний план" щодо того, де вони могли б жити, якщо Трамп стане 47-м президентом (а на виборах у США, який відбулися 5 листопада, він набрав більше голосів і вже проголосив себе таким) і вирішить вигнати принца зі штатів. Нещодавно також стало відомо, що Сасекські купили будинок у Португалії, який, можливо, і стане їхнім новим постійним місцем проживання у випадку, якщо із США їм таки доведеться переїжджати.
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