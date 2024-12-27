Принцу Гаррі знайшли заміну: хто замість нього бере участь у різдвяній королівській традиції

Раніше у різдвяний період принци Вільям та Гаррі завжди грали у футбол у Сандрінгемі. Але відколи герцог Сассекський склав із себе королівські обов'язки, цю традицію довелося перервати.

Цього року принц Джордж вперше взяв участь у традиційному святковому королівському футбольному матчі на Різдво, замінивши свого дядька принца Гаррі.

Повідомляється, що принц Вільям і його старший син принц Джордж створили приголомшливий дует під час передріздвяного матчу, потішивши глядачів своєю першою спільною появою на полі, пише express.co.uk.

Принц Вільям та принц Гаррі грали у футбол у Сандрінгемі 2015 року / Фото: Getty Images

Футбольний матч відбувся між працівниками маєтку Сандрінгем та мешканцями села. А принцеса Кейт, принцеса Шарлотта та принц Луї вболівали за команду Вільяма та Джорджа серед інших глядачів матчу.

Зазначимо, принц Вільям часто бере із собою старшого сина на матчі своєї улюбленої футбольної команди "Астон-Вілла" та є покровителем Англійської футбольної асоціації.

Принц Вільям та принц Джордж на "Євро-2024" / Фото: Associated Press

Читайте також: