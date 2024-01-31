Принцу Хашиму 19: королева Ранія зворушливо привітала сина з днем народження

Принц Хашим народився 30 січня 2005 року, коли його батько король Абдалла святкував свій власний 43-й день народження.

У своєму Instagram королева Ранія опублікувала фото принца Хашима.

"Я пам'ятаю цей день, ніби він був учора! Я була дуже рада, коли ти прийшов у наше життя… і ти досі приносиш мені щастя щодня. З днем ​​народження", — йдеться в підписі під знімком.

Цього ж дня Ранія привітала і свого дорогого чоловіка Абдаллу з днем ​​народження, опублікувавши в соцмережі спільне фото.

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