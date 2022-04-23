Принцу Луї 4 роки: герцог та герцогиня Кембриджські показали нові офіційні фото молодшого сина

На честь сімейного свята Вільям та Кейт показали нові портрети свого молодшого сина.

23 квітня молодшому синові герцога та герцогині Кембриджських Луї виповнилося чотири роки. З нагоди дня народження хлопчика сім'я опублікувала в соцмережах нові фото принца, які особисто зробила герцогиня Кетрін на пляжі в Норфолку на початку цього місяця.

На фото радісний Луї бігав пляжем босоніж, у сорочці, джемпері та шортах. Від дня народження кожної своєї дитини Кетрін робить їхні офіційні знімки особисто, фотографія — це її давнє хобі.

Також стало відомо, що принц Луї відвідуватиме дитячий садок Willcocks у Лондоні, куди також ходять його старший брат та сестра.

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