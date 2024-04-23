Принцу Луї 6 років: Кейт та Вільям поділилися новим фото іменинника

Королівські шанувальники вже було подумали, що принц і принцеса вирішили не ділитися цього року новим знімком свого сина, чи то у зв'язку з тим, що в сім'ї зараз є важливіші справи, чи то через скандал, пов'язаний з фотошопом і фотографією, зробленою Кейт на День матері раніше цього року.

Але, на щастя, портретним фото 6-річного Луї вирішили поділитися. І зробила його також принцеса Уельська, про що повідомили у підписі. Зображений Луї лежачи на зеленій галявині, в картатій сорочці та шортах, він усміхається в камеру і помітно, що у нього немає кількох молочних зубів.

"З шестиріччям, принце Луї!

Дякуємо за всі добрі побажання сьогодні", — йдеться в підпис під фотографією. І додано, що авторка фото – принцеса Уельська.

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас десять цікавих фактів про принца Луї. А також поспішаємо повідомити, що наступного тижня Кейт та Вільям відсвяткують тринадцяту річницю весілля.

Читайте також: