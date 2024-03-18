Принцу Луї скоро 6: Кейт та Вільям стоять перед важливим рішенням

Наступного місяця молодша дитина принца та принцеси Уельських – принц Луї – відсвяткує шостий день народження.

Раніше Кейт та Вільям завжди ділилися фотографіями своїх дітей у їхні дні народження. Але від моменту скандалу, пов'язаного із знімком, який принцеса Уельська опрацювала у фоторедакторі, з'явилася думка, що публіці можуть більше ніколи не показати фото дітей пари.

Кейт та Вільям Уельські з трьома дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Associated Press

Наразі принц і принцеса Уельський мають ухвалити важливе рішення напередодні шостого дня народження їхнього молодшого сина принца Луї, якому 23 квітня виповниться 6 років.

За даними джерел, Кетрін та Вільям все ще планують випустити фотографію до шостого дня народження їхнього сина, оскільки це щорічна традиція, встановлена королівською родиною.

Принцеса Кейт і син принц Луї / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт — фотографка-аматорка і відома тим, що сама часто фотографує своїх дітей для сімейного альбому. Не рідко цими знімками Уельські потім поділяються у важливі дати. Однак після того, як чергова така фотографія, яку зробив принц Вільям, наробила стільки галасу, експерти кажуть, що традиція може обірватись.

Королівські шанувальники все ж таки налаштовані оптимістично і впевнені, Кейт не перестане публікувати фото, навіть після такого гучного скандалу.

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