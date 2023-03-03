Принцу Оскару виповнилося 7: шведська королівська родина поділилася новими знімками

Діти кронпринцеси Швеції Вікторії та кронпринца Даніеля святкують свої дні народження з різницею лише в тиждень. 2 березня принцу Оскару виповнилося 7, з цієї нагоди палац поділився новими фото.

У Instagram королівського палацу було опубліковано новий знімок принца Оскара. Він зображений із домашнім вихованцем на руках. Одягнений у сірий джемпер та джинси. Хлопчик сидить на світлому дивані біля вікна.

На другому знімку Оскара знято вже з сестрою принцесою Естель, їй 23 лютого виповнилося 11 років. Кадри були зроблені фотографинею Ліндою Брострем у будинку Вікторії та Даніедя у замку Хага за межами Стокгольма.

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На другому знімку брат та сестра сидять спиною до спини на сходах і усміхаються до камери. Зовні діти кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля дуже схожі. Юна Естель була одягнена у світлий джемпер у поєднанні з чорно-білою спідницею з твіда і білими колготками в тон. А взута у чорні балетки. Дівчинка є другою у лінії спадкування на престол після своєї матері Вікторії.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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