Принцу Шарлю Люксембурзькому 4 роки: сім'я поділилася новими фото іменинника

Старшому синові принца Люксембурга Гійома та його дружини принцеси Стефанії – принцу Шарлю – виповнюється сьогодні чотири роки.

На честь свята в Instagram подружжя поділилося новим фото іменинника. На знімках маленького принца знято самого, зі своїми батьками, а також з молодшим братом Франсуа.

"З днем народження, принце Шарлю!", — написано у підписі під світлинами.

Нагадаємо, принц Шарль народився 10 травня. 36-річна принцеса Стефанія народжувала первістка у пологовому будинку великої княгині Шарлотти 2020 року. 19 вересня того ж року відбулася церемонія хрещення принца Шарля Люксембурзького у монастирі Абатстві Сен-Моріс та Сен-Мавр Клерво.

(гортайте фото праворуч)

2023 року принцеса Стефанія народила другого сина — Франсуа Анрі Луї Марі Гійома.

Читайте також: