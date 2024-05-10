Принцу Шарлю Люксембурзькому 4 роки: сім'я поділилася новими фото іменинника

Старшому синові принца Люксембурга Гійома та його дружини принцеси Стефанії – принцу Шарлю – виповнюється сьогодні чотири роки.
На честь свята в Instagram подружжя поділилося новим фото іменинника. На знімках маленького принца знято самого, зі своїми батьками, а також з молодшим братом Франсуа.
"З днем народження, принце Шарлю!", — написано у підписі під світлинами.
Нагадаємо, принц Шарль народився 10 травня. 36-річна принцеса Стефанія народжувала первістка у пологовому будинку великої княгині Шарлотти 2020 року. 19 вересня того ж року відбулася церемонія хрещення принца Шарля Люксембурзького у монастирі Абатстві Сен-Моріс та Сен-Мавр Клерво.
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2023 року принцеса Стефанія народила другого сина — Франсуа Анрі Луї Марі Гійома.
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