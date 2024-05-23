Принцу Вільяму на садовій вечірці вручили дуже особливий подарунок для його сина Луї

Принц Уельський днями відвідав garden party у Букінгемському палаці, де поспілкувався з гостями.

Незважаючи на дощову погоду людей, які бажають поспілкуватись із членами королівської родини, зібралося багато. Серед гостей, які були присутні на вечірці, була письменниця-початківець Ровен Адерін, член команди Homewards, центру в Ньюпорті, що займається викоріненням безпритульності.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Адерін, яка раніше була безпритульною, вручила Вільяму копію дитячої книжки, написаної нею про хлопчика на ім'я Джек, який опинився без дому. Вона з гордістю сказала принцу, що книжка, яку йому подарували, була "одією з десяти у світі", пише express.co.uk.

Принц Уельський відповів: "Це чудово, так надихає. Я прочитаю це Луї сьогодні ввечері перед сном", — пообіцяв гордий батько.

Принц Вільям і письменниця Ровен Адерін на садовій вечірці

Нагадаємо, незабаром принц Вільям вирушить у першу закордонну поїздку. Експерти вважають, що це хороші новини, оскільки його дружина Кейт, ймовірно, почувається краще.

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