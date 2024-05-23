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Принцу Вільяму на садовій вечірці вручили дуже особливий подарунок для його сина Луї

Принцу Вільяму на садовій вечірці вручили дуже особливий подарунок для його сина Луї

Принц Вільям із сином принцом Луї / Фото: Getty Images

Принц Уельський днями відвідав garden party у Букінгемському палаці, де поспілкувався з гостями.

Незважаючи на дощову погоду людей, які бажають поспілкуватись із членами королівської родини, зібралося багато. Серед гостей, які були присутні на вечірці, була письменниця-початківець Ровен Адерін, член команди Homewards, центру в Ньюпорті, що займається викоріненням безпритульності.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

Адерін, яка раніше була безпритульною, вручила Вільяму копію дитячої книжки, написаної нею про хлопчика на ім'я Джек, який опинився без дому. Вона з гордістю сказала принцу, що книжка, яку йому подарували, була "одією з десяти у світі", пише express.co.uk.

Принц Уельський відповів: "Це чудово, так надихає. Я прочитаю це Луї сьогодні ввечері перед сном", — пообіцяв гордий батько.

Принц Вільям і письменниця Ровен Адерін на садовій вечірці / ©
Принц Вільям і письменниця Ровен Адерін на садовій вечірці

Нагадаємо, незабаром принц Вільям вирушить у першу закордонну поїздку. Експерти вважають, що це хороші новини, оскільки його дружина Кейт, ймовірно, почувається краще.

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