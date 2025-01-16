Принцу Вільяму передали зворушливе послання для Кейт: про що воно було

Принц Уельський відвідав захід у Бірмінгемі. Візит відбувся буквально наступного дня після того, як його дружина принцеса Кейт завітала до клініки в Лондоні, де проходила лікування від раку минулого року.

Принц Вільям був представлений покровителем Коледжу парамедиків і відвідав першу конференцію з невідкладної допомоги та інтенсивної терапії в Бірмінгемському конференц-центрі.

Під час візиту Вільям провів багато часу спілкуючись зі співробітниками швидкої медичної допомоги з усієї країни про поточні програми навчання, використання дронів та час очікування в лікарні.

Трейсі Ніколс, генеральна директорка Коледжу фельдшерів, з радістю передала свої найкращі побажання принцесі Кейт після нещодавніх новин про те, що її рак зараз перебуває на стадії ремісії.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Вона сказала майбутньому королю: "Я хочу сказати, як ми раді чути про Її королівську Високість, і передати їй наші найкращі побажання", - цитує її слова express.co.uk.

Принц Вільям також виступив із промовою про свою нову роль покровителя.

"Я дуже радий виступати тут як новий покровитель Коледжу парамедиків і мати можливість взяти участь у вашій першій конференції з невідкладної допомоги та інтенсивної терапії. Дякую всім, хто зробив цю подію можливим. Парамедики та співробітники екстрених служб, яких часто називають "швейцарським армійським ножем" передової медичної допомоги, легко адаптуються, мають багатопрофільні навички і, що особливо важливо, вміють працювати в умовах тиску. Цей тиск був мені дуже добре знайомий, коли я був пілотом пошуково-рятувальної служби Королівських ВПС і санітарної авіації Східної Англії", — сказав спадкоємець престолу.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, після візиту Кейт до Royal Marsden Hospital вони з принцом Вільямом також оголосили важливу новину.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

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