Принцу Вільяму передали зворушливий подарунок для принцеси Уельської

Принц Уельський повернувся до виконання своїх королівських обов'язків після певної перерви.

В останній день зими Вільям відвідав синагогу Західної Мармурової арки у Лондоні. Він завітав, щоб поговорити з молодими послами Освітнього фонду Голокосту, які виступають проти ненависті та антисемітизму.

Під час візиту принцу Уельському передали букет квітів і щось у пакеті для його дружини Кетрін, яка перебуває на лікарняному після проведеної операції на черевній порожнині в січні 2024 року.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Також під час зустрічі Вільям поспілкувався з 94-річною Рене Солт, яка пережила Голокост. А рабин Деніел Епштейн показав принцу Уельському Свиток Тори 17 століття.

Рене Солт та принц Вільям / Фото: Associated Press

Відвідуючи синагогу спадкоємець престолу сказав: "Антисемітизму немає місця в суспільстві. У суспільстві немає місця забобонам. Я говорив це раніше і скажу ще раз. І Кетрін, і я вкрай стурбовані зростанням антисемітизму, про який ви говорили сьогодні вранці, і мені дуже шкода, якщо комусь із вас довелося зіткнутися із цим. Ось чому я тут сьогодні, щоб заспокоїти вас”.

Принц Вільям і рабин Деніел Епштейн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями Кенсінгтонський палац прокоментував, як почуваэться Кетрін, принцеса Уельська.

Читайте також: