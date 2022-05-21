"Припиніть нас ґвалтувати": напівоголена активістка Femen вибігла на червону доріжку в Каннах

"Припиніть нас ґвалтувати": напівоголена активістка Femen вибігла на червону доріжку в Каннах

Цей протест відбувся на прем'єрі фільму "Три тисячі років очікування", знятого режисером Джорджем Міллером.

17 травня на Лазуровому березі Франції стартував Каннський кінофестиваль. Цьогорічний захід активно підтримує Україну та включив у свою програму безліч робіт українських режисерів, а також у день відкриття перед публікою виступив президент Володимир Зеленський.

Проте за багато років свого існування цей захід є і майданчиком для різних протестів, переважно політичних (про них ми докладно розповідали у цьому матеріалі). Цього року, 20 травня, напівгола активістка громадського руху Femen вийшла на червону доріжку на підтримку України.

Активістка Femen у Каннах / Фото: Getty Images

На грудях у дівчини був намальований український прапор, а білизна та ноги були у червоній фарбі, що символізувало зґвалтованих російськими солдатами людей в Україні. Напис на тілі говорив — "Припиніть нас ґвалтувати". Таким чином активістка спробувала звернути увагу світу на те, що зараз відбувається в Україні.

Активистка Femen в Каннах / Фото: Getty Images

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