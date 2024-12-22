Прислухалася до рекомендації лікарів: у вагітної принцеси Беатріс змінилися плани на Різдво

Старша дочка принца Ендрю планувала провести святковий сезон за кордоном зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та його родиною. Але через медичні рекомендації плани принцеси змінилися.

Беатріс зараз вагітна другою дитиною та її лікарі рекомендували принцесі не подорожувати на великі відстані у цей період. Тому принцеса Беатріс разом із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та з дітьми вирушать до Сандрінгему та приєднаються до короля Чарльза та родини на щорічній прогулянці із замку до церкви Святої Марії Магдалини на різдвяну службу.

Едоардо Мапеллі-Моції та принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Як пише Hello! пара може взяти із собою сина Крістофера, а от дочка Сієнна, швидше за все, буде відсутня через свій юний вік. Нагадаємо, молодший син Уельських — принц Луї не супроводжував свою сім'ю до церкви, доки йому не виповнилося чотири роки.

Принцеса Беатріс буде єдиним членом родини Йоркських на цьому заході, оскільки принцеса Євгенія, як очікується, проведе свята зі своїми батьками, а потім, можливо, вони з чоловіком поїдуть до США на запрошення принца Гаррі та Меган Маркл.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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