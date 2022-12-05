Пристрасті через титул принца Філіпа: чому король Чарльз III не виконує останню волю свого батька

Через титул герцога Единбурзького вирують такі пристрасті. Кажуть, що Чарльз не хоче давати титул своєму молодшому братові, принцу Едварду, і має намір надати титул своїй онуці, принцесі Шарлотті.

Тепер короля Чарльза звинувачують у тому, що він ставиться до свого молодшого брата Едварда, як до другорядного члена родини, тобто дещо зневажливо.

Король Чарльз і принц Едвард на похороні батька принца Філіпа / Фото: Associated Press

Видання express.co.uk пише, що короля Чарльза III попередили, що його постійна відмова надати своєму молодшому братові титул герцога Единбурзького може викликати негативну реакцію та обурення в королівській родині.

Редактор Daily Mail Річард Кей сказав, що Чарльз чинитиме опір закликам надати Едвардові титул герцога Единбурзького. Спочатку титул був обіцяний Едвардові його покійним батьком, принцом Філіпом, сподіваючись, що Чарльз передасть титул після смерті королеви. Тобто коли стане королем. І покійна королева, і колишній герцог Единбурзький заявляли, що, на їхню думку, титул буде передано принцові Едварду "в належний час". Говорили про це й у ті дні, коли принц Філіп перебував у лікарні за кілька місяців до своєї смерті навесні 2021 року.

Відомо, що принц Едвард взяв собі титул Вессекський після весілля з Софі Ріс-Джонс 1999 року, але він не несе жодної особливої цінності. "Вессекс — це місце, якого насправді не існує, а Едінбург — велике місто, столиця однієї з чотирьох країн Великої Британії, — каже містер Кейт.

Принц Едвард та графиня Вессекська / Фото: Associated Press

Поки що титул залишається біля корони і король ще ним не розпорядився. Кажуть, він хоче контролювати цей титул. Можливо, якісь зміни стануться ближче до дати коронації короля, яка відбудеться 6 травня 2023 року. Або титул таки нададуть принцові Едварду в день його народження в березні.

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