Пристрасті в іспанському королівстві: чоловіка принцеси Крістіни застукали на пляжі з коханкою

У іспанському королівстві розгоряються щонайменше бурхливі пристрасті, ніж у англійському.

Іспанський журнал Lecturas опублікував знімки, на яких все ще офіційний чоловік інфанти Крістіни — Іньякі Урдангарін (рідної сестри іспанського короля Філіпа VI) прогулювався узбережжям за руку з дівчиною.

54-річний колишній гандболіст йде пляжем з блондинкою, яка, як з'ясувалося, є його колегою з юридичної фірми Imaz&Asociados. А тим часом його законна дружина принцеса Крістіна проживає у Швейцарії.

Інфанта Крістіна та її чоловік Іньякі Урдангарін / Getty Images

Журналісти навідалися в офіс до чоловіка, щоб дізнатися про подробиці. Іньякі не став ховатися від преси і зробив заяву: "Будь-що може трапитися, і ми збираємося впоратися з цим найкращим чином", — сказав чоловік, пише Hello! На запитання про те, як поживає його сім'я, він додав лише: "Ми впораємося із ситуацією спокійно і, як завжди, разом". Журналісти спробували поговорити і з дівчиною, з якою чоловік гуляв пляжем, але вона щось коментувати відмовилася.

Іспанський журнал HOLA! повідомив, що інфанта Крістіна знала про те, що у чоловіка хтось є. А середній син пари – 21-річний Пабло Урдангарін заявив журналістам: "Ми все одно любитимемо одне одного, як і раніше".

Іньякі та принцеса Крістіна одружилися 1997 року, у шлюбі у них народилося четверо дітей: сини Хуан, Пабло, Мігель та донька Ірен.

Інфанта Крістіна та її чоловік Іньякі Урдангарін / Getty Images

У червні 2018 року Іньякі був засуджений до п'яти років і десяти місяців ув'язнення за звинуваченням у розкраданні та відмиванні грошей на суму понад 4,5 мільйона фунтів стерлінгів через його некомерційну організацію Noos Institute. А 2021 року отримав дозвіл звітувути у в'язниці лише раз на тиждень. Принцеса Крістіна весь цей час підтримувала чоловіка і не подавала на розлучення, хоча робила такі спроби 2019 року. Як дружина злочинця, Крістіна також перебувала під слідством, але з неї зняли всі звинувачення.

Інфанта Крістіна та її чоловік Іньякі Урдангарін / Getty Images

Ймовірно, ці фотографії можуть прискорити розлучення, адже очевидно, що жодного зв'язку між подружжям давно немає.

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