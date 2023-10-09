Присягнула королю: іспанська принцеса Леонор на урочистій церемонії

Старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції – принцеса Леонор – принесла присягу на церемонії прапора у Головній військовій академії у Сарагосі, де навчається військової підготовки.

Майбутня королева Іспанії, якій цього місяця виповниться 18 років, була у військовій формі, стоячи в строю поряд зі своїми однокурсниками. Церемонію у Військовій академії Сарагоси вів її батько, 55-річний король Філіп VI, до якого приєдналася її мати – 51-річна королева Летиція.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

За традицією на церемонії Леонор поцілувала іспанський прапор після складання присяги на вірність своєму королеві. Після того, як пролунав гімн Іспанії, король Філіп провів огляд військ, що йдуть попереду його дочки.

Молодша сестра принцеси – інфанта Софія – була відсутня на урочистому заході, оскільки зараз перебуває на навчанні в Атлантичному коледжі UWC у валлійському графстві Вейл-оф-Гламорган.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

А ось проводила на навчання до академії Леонор вся родина, включаючи молодшу 16-річну сестру. Принцеса матиме особливий навчальний план порівняно з іншими кадетами, оскільки вона проходитиме два курси протягом одного року і, як і її батько, король Філіп VI, матиме спеціальність піхоти.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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