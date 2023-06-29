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Привела нігті до ладу: який вигляд тепер має манікюр королеви Летиції

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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427
Час на прочитання
1 хв
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Привела нігті до ладу: який вигляд тепер має манікюр королеви Летиції

Королева Летиція / Фото: Associated Press

Королева Іспанії ніколи не наносить лак на нігті, але не завжди її манікюр має ідеальний вигляд.

Днями Її Величність відвідала "Студентський гуртожиток" у Мадриді. Для нового виходу у світ королева обрала стильне вбрання у молочно-білих відтінках, а ми звернули увагу на її нігті.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що королева Летиція нехтує манікюром. Але цього разу на фото ми звернули увагу, що нігті Її Величності  дуже охайні. Вона, очевидно, зробила гігієнічний манікюр, але нігті все одно не покрила лаком. Наразі її нігті круглої форми і мають доглянутий вигляд.

Манікюр королеви Летиції / © Getty Images
Манікюр королеви Летиції / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
427
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