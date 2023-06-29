Привела нігті до ладу: який вигляд тепер має манікюр королеви Летиції

Королева Іспанії ніколи не наносить лак на нігті, але не завжди її манікюр має ідеальний вигляд.

Днями Її Величність відвідала "Студентський гуртожиток" у Мадриді. Для нового виходу у світ королева обрала стильне вбрання у молочно-білих відтінках, а ми звернули увагу на її нігті.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що королева Летиція нехтує манікюром. Але цього разу на фото ми звернули увагу, що нігті Її Величності дуже охайні. Вона, очевидно, зробила гігієнічний манікюр, але нігті все одно не покрила лаком. Наразі її нігті круглої форми і мають доглянутий вигляд.

Манікюр королеви Летиції / Фото: Getty Images

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