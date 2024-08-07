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Привезла бронзу з Олімпіади: стильні образи української спортсменки Ірини Геращенко

Привезла бронзу з Олімпіади: стильні образи української спортсменки Ірини Геращенко

Ірина Геращенко / Фото: Instagram Ірини Геращенко

Українська легкоатлетка та стрибунка Ірина Геращенко привезла з Олімпіади 2024 року у Парижі бронзову медаль. Срібло Ірина поділила зі спортсменкою з Австралії — Елеонор Паттерсон.

Ми вирушили в Instagram Ірини, щоб зібрати для вас добірку знімків спортсменки зі звичайного життя та познайомити з її стилем ближче.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Живе Ірина із чоловіком Сергієм Спільняком у Києві. Іноді вона публікує кадри з їхніх прогулянок містом, для яких спортсменка обирає романтичні сукні міді, які поєднує з комфортними білими кросівками та курточкою з деніму.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Також стрибунка любить носити вузькі джинси у поєднанні з тренчами та кросівками, збираючись на прогулянку зі своїм померанським шпіцем.

Або поєднує вільного крою джинси з футболками, білими кросівками та маленькою чорною сумкою кросбоді та має дуже стильний вигляд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Прекрасна Ірина і в чорній сукні прямого силуету, білих кросівках та з чорною сумкою кросбоді, позуючи на пляжі Тихого океану в США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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І, звичайно ж, як і багато українців, Ірина носить вишиванку та каже, що обожнює українські традиції та свята.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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