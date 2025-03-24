Привітала доньку: Сара Йоркська опублікувала серію милих фото із принцесою Євгенією

Мати принцеси Євгенії – Сара Йоркська – поділилася фотографіями у своєму блогу в Instagram на честь дня народження дочки.

Сара привітала молодшу дочку з 35-річчям святковим тортом, а також поділившись добіркою знімків, зокрема й дитячими кадрами з архіву.

Серед каруселі спогадів був зовсім милий кадр, на якому маленька Євгенія йде пліч-о-пліч з Сарою та її старшою сестрою принцесою Беатріс. Дівчата одягнені в однакові луки, а їхня мати в короткій джинсовій куртці і чорній спідниці в білий горох.

Сара Йоркська з дочками принцесою Євгенією та Беатріс / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

"Бажаю чудового дня народження моїй улюбленій дочці @princesseugenie! Було радістю спостерігати, як ти виростаєш у таку незвичайну людину, повну доброти, мудрості і сили. Твоя щедрість і теплота прикрашають життя багатьох людей, і я нескінченно пишаюся всім, що ти робиш. З усією моєю любов'ю в твій особливий день", - підписала світлини Сара.

На іншій фотографії вона показала торт для дочки, а також поділилася іншими знімками, зробленими під час прогулянки.

Торт для принцеси Євгенії / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркська з дочкою Євгенією / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркська з дочкою Євгенією / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

Принцеса Євгенія у свій день народження також опублікувала фото в Мережі, де вона зазнімкована зі своїми синами.

Принцеса Євгенія з дітьми / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Сара Йоркська з дочкою принцесою Євгенією / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

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