Привітала сестру із вагітністю: принцеса Євгенія опублікувала милі сімейні знімки

Днями принцеса Йоркська Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці поділилися чудовою новиною про те, що вони чекають на другу дитину, яка народиться на початку 2025 року.

Мати Беатріс – Сара Йоркська – вчора вже поділилася радісним повідомленням у своєму Instagram, опублікувавши фото з дочкою та онукою та написавши, що вона неймовірно рада таким новинам.

Молодша сестра Беатріс – принцеса Євгенія, яка є мамою двох синів, опублікувала кілька фото з Беатріс та їхніми родинами, і написала:

"Вітаю, Беа. З нетерпінням чекаю продовження цієї спільної подорожі материнства. І на ще одного малюка в нашій банді.

Я не змогла знайти жодного нашого групового знімку ‍♀️, тому доведеться обмежитися цим фото з Різдва 2022 року", — підписала кадри Євгенія.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, 1 жовтня Букінгемський палац оголосив, що принцеса Беатріс вагітна і чекає на другу дитину від свого чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці. У пари є трирічна дочка Сієнна, а Едо має сина від попередніх стосунків, якого звати Крістофер, йому 8 років.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Також ми розповідали, який титул отримає дитина Беатріс та Едоардо.

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