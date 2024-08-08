Привітала сестру: принцеса Євгенія показала фото із відпочинку з принцесою Беатріс

Молодша сестра принцеси Беатріс – принцеса Євгенія – не забула привітати її з днем народження. Сьогодні Беа відзначає 36-річчя.

Принцеса Євгенія Йоркська опублікувала світлини в Instagram, який публічно веде на відміну від своєї сестри і написала:

"З днем ​​народження, дорога Беабеа!! Яке ти натхнення. Ти проклала шлях для своєї маленької сестрички. Люблю тебе хх".

Фотографії, схоже, були зроблені під час відпочинку сестер, але де саме вони відпочивали принцеса Євгенія не розповіла.

(гортайте фото праворуч)

Також знімком з Беатріс у своєму блогу поділилася і її мама Сара Йоркська.

А ми зібрали для вас цікаві факти про онучку королеви Єлизавети ІІ на честь її дня народження.

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