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Прищеплюють культ війни з дитинства: в Росії у продажі з'явилися камуфляжні комбінезони для немовлят

Прищеплюють культ війни з дитинства: в Росії у продажі з'явилися камуфляжні комбінезони для немовлят

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Прищеплюють культ війни з дитинства: в Росії у продажі з'явилися камуфляжні комбінезони для немовлят

Одяг у стилі мілітарі для дітей набирає популярності у Росії.

Росіяни прищеплюють культ війни ще змалечку і особливо активно вони розпочали це робити зараз, коли Путін веде повномасштабну війну проти України.

Підтвердженням цього є поява в онлайн-продажі камуфляжних комбінезонів для немовлят.

У соцмережі продають теплі дитячі комбінезони із нашивками, як на військовій формі: "Збройні сили Росії" і прізвище та ініціали малого рашистського "солдата".

Потенційним покупцям сподобалися патріотичні новинки. Вони цікавляться, чи можна такий комбінезон пошити більший.

Відео товару опублікували у телеграм-каналі "Боже, яке кончене!"

Але це не єдині дитячі речі, зроблені на зразок військової форми. В Інтернеті можна знайти чимало військового одягу для дітей: комбінезони і пілотки для немовлят, радянська форма "Солдатик" і "Солдатка" для старших дітей. 

У цих костюмах батьки-патріоти, напевно, збираються вести малих рашистів на парад 9 травня, щоб продемонструвати своєму диктатору свою палку любов до "Отєчєства". 

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"Виховайте у дитині патріотичні почуття!" - пишуть на одному із російських сайтів з продажу військової форми для дітей.

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А в дитячих садочках організовують фотосесії для малих орків у військовій формі.

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