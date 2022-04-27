Прищеплюють культ війни з дитинства: в Росії у продажі з'явилися камуфляжні комбінезони для немовлят

Одяг у стилі мілітарі для дітей набирає популярності у Росії.
Росіяни прищеплюють культ війни ще змалечку і особливо активно вони розпочали це робити зараз, коли Путін веде повномасштабну війну проти України.
Підтвердженням цього є поява в онлайн-продажі камуфляжних комбінезонів для немовлят.
У соцмережі продають теплі дитячі комбінезони із нашивками, як на військовій формі: "Збройні сили Росії" і прізвище та ініціали малого рашистського "солдата".
Потенційним покупцям сподобалися патріотичні новинки. Вони цікавляться, чи можна такий комбінезон пошити більший.
Відео товару опублікували у телеграм-каналі "Боже, яке кончене!"
Але це не єдині дитячі речі, зроблені на зразок військової форми. В Інтернеті можна знайти чимало військового одягу для дітей: комбінезони і пілотки для немовлят, радянська форма "Солдатик" і "Солдатка" для старших дітей.
У цих костюмах батьки-патріоти, напевно, збираються вести малих рашистів на парад 9 травня, щоб продемонструвати своєму диктатору свою палку любов до "Отєчєства".
"Виховайте у дитині патріотичні почуття!" - пишуть на одному із російських сайтів з продажу військової форми для дітей.
А в дитячих садочках організовують фотосесії для малих орків у військовій формі.
Читайте також:
- "Заробили собі на бігуді": головний герой "Холостяка-10" показав вдів російських окупантів, які загинули в Україні
- Навіщо російські солдати випорожнюються у наших будинках: коментує психологиня
- "Золотий стіл Путіна": дизайнер 6-метрового витвору розповів, коли створив його та скільки він коштує
- Діагноз "хворий": що ще кажуть експерти про здоров'я Путіна