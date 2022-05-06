Пріянка Чопра поділилася з підписниками історією дівчинки, яка вже два місяці живе у харківському метро

Індійська акторка закликала своїх фоловерів допомогти українським дітям та сім'ям, які постраждали від війни.
Пріянка Чопра, яка є послом доброї волі UNICEF, опублікувала в Instagram відео-історію про українську 10-річну дівчинку Софію, яка ховається від російських ракет у харківському метро.
Дівчинка живе там із мамою, бабусею, собакою та котом. У вагоні метро вони сплять, готують їжу, а на пероні Соня вчить уроки і катається на роликах.
Софія мріє гуляти на вулиці, ходити до школи, зустрітися з друзями і повернутися до колишнього спокійного життя. Але поки вона мусить з родиною ховатися від бомбардувань у прохолодному метро.
Чопра закликала своїх фоловерів допомогти фінансово українським сім'ям, які постраждали від воєнних дій Росії.
"Дитинство, проведене під землею, не є дитинством, яке має пережити будь-яка дитина. Знайдіть хвилинку, щоб послухати історію Соні…
У світлі всього, що зараз відбувається у світі, це важлива історія для всіх нас, тому що, незважаючи на умови, в яких вона живе, Соня все ще катається на роликах і навчається, все завдяки @unicef, який працює на місцях, надаючи освіту, доступ до чистої води, підтримку психічного здоров’я, медичне забезпечення та багато іншого.
Жодна дитина не повинна жити під землею. Жодна дитина не повинна жити в страху. Жодна дитина не повинна бути позбавлена своїх прав. Ось чому те, що ЮНІСЕФ та його партнери роблять, щоб допомогти дітям і сім’ям, які відчайдушно потребують безпеки, стабільності та захисту, є дуже важливим.
Будь ласка, допоможіть, якщо можете… просто натисніть на посилання в моїй біографії, щоб зробити пожертву. Все допомагає", - написала Пріянка.
Нагадаємо, Джилл Байден поїхала до Румунії і Словаччини, щоб зустрітися з українськими біженцями.
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