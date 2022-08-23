Пріянка Чопра зворушила відео на підтримку маленьких українців

Нещодавно відома індійська акторка, яка живе у США – Пріянка Чопра – відвідала українських біженців у Польщі.

Як посол доброї волі ООН вона зустрілася з українцями у Варшаві. Знаменитість вкотре підтримала українців та їхніх дітей під час жорстокої війни, розв'язаної Путіним.

Пріянка записала відео на підтримку маленьких українців та закликала світову спільноту допомагати тим, хто був змушений виїхати з рідного дому через російську агресію.

В Instagram unicef виклали відеозвернення Пріянки. У ролику акторка говорить про те, що війна Росії проти України позбавила українських дітей можливості нормально жити та здобувати освіту в рідній країні.

"Відвідуючи проєкти @unicef у Польщі, я на власні очі побачила перетворюючий вплив навчання та ігр на дітей. Наскільки проста гра, нова дружба або дбайливий вчитель можуть огорнути дитину почуттям полегшення та "нормальності" після того, як вона залишила все це позаду в жаху і хаосі війни.

Менш ніж за два тижні до початку навчального року дітям мають бути надані всі можливості для продовження навчання — будь то повернення до безпечних класів, онлайн-навчання або їх поєднання.

В Україні та в усьому світі напади на школи мають припинитися", — каже Пріянка.

У себе в блогу Чопра показала відео, як спілкувалася та грала з дітьми у Варшаві. Маленькі українці подарували акторці ляльки ручної роботи, названі на честь Пріянки, вона була дуже зворушена.

Нагадаємо, ще в лютому на другий день війни акторка висловила підтримку Україні, опублікувавши щемливе відео в Instagram.

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