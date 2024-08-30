Приїхала без батьків: принцеса Леонор розпочала навчання у Військово-морській школі

Після першого року навчання у Головній військовій академії у Сарагосі, спадкова принцеса Іспанії Леонор розпочне другий рік навчання у Збройних силах у Військово-морській школі Марін, де вона проведе наступні чотири місяці, перш ніж вирушити до навчального круїзу навколо світу на борту навчального судна Juan Sebastián Elcano.

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Король Філіп VI та королева Летиція, а також молодша сестра Леонор – інфанта Софія – цього разу не супроводжували принцесу на навчання, як це було минулого року. Король цього дня перебував у Барселоні, де він брав участь у "Louis Vuitton 37th America's Cup". Також відомо, що це було рішення Леонор про те, що учні вступатимуть до школи без супроводу батьків, слід усталеному правилу, якого принцеса вирішила дотримуватися, наголосивши, що жодних особливих привілеїв у її навчанні не буде.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор була одягнена у спеціальну військово-морську форму, а в Instagram королівської родини поділилися відео із заходу.

Нагадаємо, інфанта Софія 23 серпня закінчила свою літню відпустку та вилетіла до коледжу UWC Atlantic в Уельсі, де розпочала другий рік навчання.

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