Приїхала до чоловіка: Каміллу заскочили з Чарльзом дорогою на недільну службу

Вона повернулася з Лондона, де цього тижня вона мала кілька заходів. Сьогодні, в неділю, Камілла та Чарльз відвідали службу у церкві Святої Марії Магдалини.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Чарльз був у своєму улюбленому бежевому пальті та сірих штанях, а взутий у замшеві черевики коричневого кольору. Камілла була в коричневому пальті від Anna Valentine з поясом на талії та бежевому капелюсі з хутряним оздобленням. У руках королеви була смарагдова сумка DeMellier London. Взута вона у високі замшеві чоботи і одягла зелені рукавички.

Прогулянка Чарльза та Камілли відбулася одразу після того, як принц Гаррі дав рідкісне інтерв'ю Good Morning America про здоров'я свого батька. Він уперше публічно прокоментував діагноз монарха, сказавши, що такі ситуації зазвичай зближують сім'ї.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього тижня Меган і Гаррі перебували з візитом у Канаді, де відвідали тренувальний табір "Ігор нескорених".

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